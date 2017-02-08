В Петербурге на Южном шоссе пассажиры ограбили таксиста
Грабительское нападение на водителя такси зафиксировано полицейским ведомством Петербурга утром девятого февраля. Двое злоумышленников, проезжавших в автомобиле в качестве пассажиров, отобрали у таксиста мобильный телефон и денежные средства.
МВД уточняет, ограбление произошло около дома № 36 по шоссе Южному. Суммарно 31-летний пострадавший лишился 400 долларов и 3,5 тыс. рублей. Сотрудник полиции ведут розыск грабителей.
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Грабительское нападение на водителя такси зафиксировано полицейским ведомством Петербурга утром девятого февраля.
Столкновение маршрутки № К-92 и грузовика зафиксировано службой МЧС Петербурга утром десятого февраля на улице Бабушкина (Невский район).
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