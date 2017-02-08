Грузовик и маршрутка столкнулись на улице Бабушкина
Столкновение маршрутки № К-92 и грузовика зафиксировано службой МЧС Петербурга утром десятого февраля на улице Бабушкина (Невский район). В ведомстве подчеркнули, пострадавших нет.
Транспортная авария отмечена около дома № 119, в салоне маршрутного такси не было пассажиров — уточнили представители МЧС. В технических мероприятиях задействованы пять сотрудников.
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Столкновение маршрутки № К-92 и грузовика зафиксировано службой МЧС Петербурга утром десятого февраля на улице Бабушкина (Невский район).
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