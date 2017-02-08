В петербургском «Пассажиравтотрансе» горел автобус

фото: ГУ МЧС

В ночные часы десятого февраля на территории петербургского предприятия «Пассажиравтотранс» зарегистрировано возгорание в автобусе. В ведомстве МЧС уточнили, транспортное средство горело в автобусном парке № 7 (улица Кубинская, дом № 86).Сообщение о возгорании поступило в 04:40, суммарно в работах задействовано двадцать четыре специалиста. Пожар ликвидирован за тридцать одну минуту. Пострадавших не зафиксировано.