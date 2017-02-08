Автомобиль Audi горел на Витебском проспекте
Возгорание в отсеке двигателя автомобиля Audi зафиксировано ночью десятого февраля на проспекте Витебском. В ведомстве МЧС, девять специалистов которого проводили работы по ликвидации пожара, сообщают о завершении работ за тридцать четыре минуты.
Согласно данным ГУ МЧС, возгорание отмечено около 03:25, неподалеку от дома № 47 (к. 1). Пострадавших нет.
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