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В Петербурге на улице Белышева горели пять иномарок

В Петербурге на улице Белышева горели пять иномарок


В ночные часы девятого февраля на территории Невского района Петербурга службой МЧС зафиксировано возгорание на дворовой парковке. В ведомстве уточняют, суммарно вследствие распространения огня повреждены пять иномарок.

ГУ МЧС сообщает, около 00:15, на улице Белышева (дом № 5/6) горели автомобили — Renault, Subaru (повреждены салон и моторный отсек), BMW (выгорел по всей площади), Volkswagen и Mitsubishi (обгорели части кузова). Работы по ликвидации возгорания (привлекались девять специалистов) завершились за пятнадцать минут.

Пострадавших нет.
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