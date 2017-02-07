В Петербурге на улице Белышева горели пять иномарок
В ночные часы девятого февраля на территории Невского района Петербурга службой МЧС зафиксировано возгорание на дворовой парковке. В ведомстве уточняют, суммарно вследствие распространения огня повреждены пять иномарок.
ГУ МЧС сообщает, около 00:15, на улице Белышева (дом № 5/6) горели автомобили — Renault, Subaru (повреждены салон и моторный отсек), BMW (выгорел по всей площади), Volkswagen и Mitsubishi (обгорели части кузова). Работы по ликвидации возгорания (привлекались девять специалистов) завершились за пятнадцать минут.
Пострадавших нет.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В Петербурге десятого февраля, невзирая на суровые погодные условия, пройдет акция «На велосипеде на работу».
В ночные часы девятого февраля на территории Невского района Петербурга службой МЧС зафиксировано возгорание на дворовой парковке.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».