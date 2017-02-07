В Петербурге на улице Белышева горели пять иномарок

В ночные часы девятого февраля на территории Невского района Петербурга службой МЧС зафиксировано возгорание на дворовой парковке. В ведомстве уточняют, суммарно вследствие распространения огня повреждены пять иномарок.ГУ МЧС сообщает, около 00:15, на улице Белышева (дом № 5/6) горели автомобили — Renault, Subaru (повреждены салон и моторный отсек), BMW (выгорел по всей площади), Volkswagen и Mitsubishi (обгорели части кузова). Работы по ликвидации возгорания (привлекались девять специалистов) завершились за пятнадцать минут.Пострадавших нет.