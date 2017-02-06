В Петербурге задержан пьяный автоугонщик
Сотрудники петербургской полиции, пятого февраля, в результате погони задержали пьяного автоугонщика. В ведомстве уточняют, полицейские действовали на основании заявления пострадавшего автовладельца.
Согласно данным ГУ МВД, за помощью в полицию обратился владелец автомобиля Opel, который сообщил о хищении иномарки с улицы Лодыгина (поселок Стрельна). Впоследствии сотрудники МВД обнаружили автомобиль на шоссе Ропшинском.
Попытка остановить иномарку не увенчалась успехом, угонщик попытался скрыться. В результате погони преступник задержан. В салоне «Опеля» за рулем находился 30-летний мужчина в состоянии опьянения.
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Сотрудники петербургской полиции, пятого февраля, в результате погони задержали пьяного автоугонщика.
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