В Петербурге задержан пьяный автоугонщик

Сотрудники петербургской полиции, пятого февраля, в результате погони задержали пьяного автоугонщика. В ведомстве уточняют, полицейские действовали на основании заявления пострадавшего автовладельца.Согласно данным ГУ МВД, за помощью в полицию обратился владелец автомобиля Opel, который сообщил о хищении иномарки с улицы Лодыгина (поселок Стрельна). Впоследствии сотрудники МВД обнаружили автомобиль на шоссе Ропшинском.Попытка остановить иномарку не увенчалась успехом, угонщик попытался скрыться. В результате погони преступник задержан. В салоне «Опеля» за рулем находился 30-летний мужчина в состоянии опьянения.