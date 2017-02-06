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В ДТП на Богатырском проспекте столкнулись восемь автомобилей

В ДТП на Богатырском проспекте столкнулись восемь автомобилей


В масштабной транспортной аварии, отмеченной утром (около 10:55) восьмого февраля на Богатырском проспекте, пострадали восемь автомобилей. Служба МЧС Петербурга уточняет, суммарно произошло пять эпизодов дорожных происшествий.

Очевидцы ДТП сообщают, групповое столкновений произошло неподалеку от ЗСД (Скоростной диаметр).

В технических работах задействована команда из пяти специалистов МЧС. Пострадавших нет. Специалисты ведомства отмечают, на дорогах Петербурга гололедица!
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