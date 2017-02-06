В ДТП на Богатырском проспекте столкнулись восемь автомобилей
В масштабной транспортной аварии, отмеченной утром (около 10:55) восьмого февраля на Богатырском проспекте, пострадали восемь автомобилей. Служба МЧС Петербурга уточняет, суммарно произошло пять эпизодов дорожных происшествий.
Очевидцы ДТП сообщают, групповое столкновений произошло неподалеку от ЗСД (Скоростной диаметр).
В технических работах задействована команда из пяти специалистов МЧС. Пострадавших нет. Специалисты ведомства отмечают, на дорогах Петербурга гололедица!
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Сотрудники петербургской полиции, пятого февраля, в результате погони задержали пьяного автоугонщика.
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