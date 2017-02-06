В Петербурге изъята партия «омывайки» на основе метанола

фото: ГУ МВД

Сотрудники полиции Петербурга пресекли продажу партии стеклоомывающей жидкости, изготовленной на основе метилового спирта. Суммарно изъято более 4 тыс. литров «омывайки».МВД Петербурга уточняет, злоумышленники вели торговлю посредством веб-ресурса, офис и склад располагался на Выборгском шоссе (дом № 439). В момент задержания стеклоомывающая жидкость была расфасована в 5-литровые емкости с соответствующими этикетками.В отношении продавцов «омывайки» проводится проверка, инициировано административное разбирательство.В РФ с 2007 года запрещен оборот товаров, изготовление которых ведется с использованием метанола. Метиловый спирт включен в перечень ядовитых веществ, представляющих значительную опасность даже в виде паров.