Маршрутка и «ГАЗель» не разъехались на улице Оптиков
Столкновение автомобиля «ГАЗель» и автобуса «ПАЗ» службы маршрутного такси зафиксировано МЧС Петербурга утром седьмого февраля на улице Оптиков (Приморский район). Транспортная авария отмечена неподалеку дома № 51.
Согласно данным ГУ МЧС, автобус и «ГАЗель» столкнулись около 09:05. Технические работы осуществляли пять специалистов. Данные о причинах аварии и состоянии пострадавших уточняются.
В транспортной аварии с грузовиком Iveco и автомобилем Toyota, зафиксированной службой МЧС ночью шестого февраля на пересечении шоссе Красносельского и Санкт-Петербургского, несовместимые с жизнью повреждения получил водитель