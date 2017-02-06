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Маршрутка и «ГАЗель» не разъехались на улице Оптиков

Маршрутка и «ГАЗель» не разъехались на улице Оптиков


Столкновение автомобиля «ГАЗель» и автобуса «ПАЗ» службы маршрутного такси зафиксировано МЧС Петербурга утром седьмого февраля на улице Оптиков (Приморский район). Транспортная авария отмечена неподалеку дома № 51.

Согласно данным ГУ МЧС, автобус и «ГАЗель» столкнулись около 09:05. Технические работы осуществляли пять специалистов. Данные о причинах аварии и состоянии пострадавших уточняются.
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