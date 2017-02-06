В Петербурге на Московском шоссе сгорел грузовик Ford
В Петербурге утром седьмого февраля на Московском шоссе службой МЧС зафиксировано возгорание в грузовом автомобиле Ford. В ведомстве уточняют, автомобиль горел около дома № 44. Сообщение о происшествии поступило в 07:25.
Вследствие распространения огня в грузовике повреждены все узлы и части. Ликвидация возгорания (проводили девять специалистов) завершена за двадцать девять минут.
В транспортной аварии с грузовиком Iveco и автомобилем Toyota, зафиксированной службой МЧС ночью шестого февраля на пересечении шоссе Красносельского и Санкт-Петербургского, несовместимые с жизнью повреждения получил водитель