В Ленобласти пьяный водитель оказал сопротивление полицейским

В вечерние часы пятого февраля на территории областного Приозерского района пьяный автовладелец оказал сопротивление сотрудникам полиции. В ведомстве уточняют — пострадавших нет, нарушитель задержан.Согласно данным МВД Петербурга, около 16:20 на 67-ом км трассы «Петербург — Петрозаводск», сотрудники полиции остановили «ВАЗ-21083» с пьяным водителем за рулем. Мужчина отказался предъявить документы. Один из полицейских попытался забрать ключи из системы зажигания, но нарушитель схватил его за руку и начал движение. Ситуация осложнялась тем фактом, что двигался автомобиль по встречной полосе.Сотруднику МВД удалось освободиться, после преследования нарушителя задержали.