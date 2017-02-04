В Ленобласти пьяный водитель оказал сопротивление полицейским
В вечерние часы пятого февраля на территории областного Приозерского района пьяный автовладелец оказал сопротивление сотрудникам полиции. В ведомстве уточняют — пострадавших нет, нарушитель задержан.
Согласно данным МВД Петербурга, около 16:20 на 67-ом км трассы «Петербург — Петрозаводск», сотрудники полиции остановили «ВАЗ-21083» с пьяным водителем за рулем. Мужчина отказался предъявить документы. Один из полицейских попытался забрать ключи из системы зажигания, но нарушитель схватил его за руку и начал движение. Ситуация осложнялась тем фактом, что двигался автомобиль по встречной полосе.
Сотруднику МВД удалось освободиться, после преследования нарушителя задержали.
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В вечерние часы пятого февраля на территории областного Приозерского района пьяный автовладелец оказал сопротивление сотрудникам полиции.
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