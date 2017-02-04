В Приморском районе на дворовой парковке обгорели четыре иномарки
Службой МЧС Петербурга ранним утром шестого февраля в Приморском районе Петербурга зафиксировано возгорание на дворовой парковке. В ведомстве уточняют — полностью выгорел автомобиль Skoda, частично повреждены три иномарки (Opel, Skoda и Mercedes-Benz).
Работы по ликвидации возгорания продлились тридцать девять минут. Привлекались восемь специалистов, пострадавших нет.
фото: МЧС Петербурга
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Службой МЧС Петербурга ранним утром шестого февраля в Приморском районе Петербурга зафиксировано возгорание на дворовой парковке.
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