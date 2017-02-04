В ДТП с грузовиком и легковой иномаркой на Красносельском шоссе погиб водитель
В транспортной аварии с грузовиком Iveco и автомобилем Toyota, зафиксированной службой МЧС ночью шестого февраля на пересечении шоссе Красносельского и Санкт-Петербургского, несовместимые с жизнью повреждения получил водитель легковушки. В ведомстве уточняют, столкновение произошло около 02:30.
Согласно предварительным данным, водитель грузовика не пострадал. В технических работах от службы задействованы пять специалистов.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В вечерние часы пятого февраля на территории областного Приозерского района пьяный автовладелец оказал сопротивление сотрудникам полиции.
Службой МЧС Петербурга ранним утром шестого февраля в Приморском районе Петербурга зафиксировано возгорание на дворовой парковке.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».