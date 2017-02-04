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Грузовик «КамАЗ» горел на Рябовском шоссе

Грузовик «КамАЗ» горел на Рябовском шоссе


В ночные часы шестого февраля на территории Красногвардейского района Петербурга горел грузовик «КамАЗ». В ведомстве МЧС уточняют, возгорание произошло в кабине автомобиля.

Сообщение о пожаре в грузовике неподалеку от дома № 120 поступило в 02:53. Работы проводили восемь специалистов, возгорание ликвидировано в 03:46. Пострадавших не зафиксировано.

фото: ГУ МЧС
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