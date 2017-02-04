Грузовик «КамАЗ» горел на Рябовском шоссе
В ночные часы шестого февраля на территории Красногвардейского района Петербурга горел грузовик «КамАЗ». В ведомстве МЧС уточняют, возгорание произошло в кабине автомобиля.
Сообщение о пожаре в грузовике неподалеку от дома № 120 поступило в 02:53. Работы проводили восемь специалистов, возгорание ликвидировано в 03:46. Пострадавших не зафиксировано.
фото: ГУ МЧС
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В вечерние часы пятого февраля на территории областного Приозерского района пьяный автовладелец оказал сопротивление сотрудникам полиции.
Службой МЧС Петербурга ранним утром шестого февраля в Приморском районе Петербурга зафиксировано возгорание на дворовой парковке.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».