Грузовик «КамАЗ» горел на Рябовском шоссе

фото: ГУ МЧС

В ночные часы шестого февраля на территории Красногвардейского района Петербурга горел грузовик «КамАЗ». В ведомстве МЧС уточняют, возгорание произошло в кабине автомобиля.Сообщение о пожаре в грузовике неподалеку от дома № 120 поступило в 02:53. Работы проводили восемь специалистов, возгорание ликвидировано в 03:46. Пострадавших не зафиксировано.