В Красногвардейском районе сгорел автомобиль «ВАЗ»
Возгорание в автомобиле «ВАЗ», зафиксированное ведомством МЧС Петербурга утром пятого февраля, привело к значительному повреждению транспортного средства. Пострадавших не отмечено, уточнили в ведомстве.
Согласно сводке службы, возгорание произошло около 09:20, на улице Летней (дом № 26, поселок Горелово). В работах задействованы (пожар ликвидирован за шестнадцать минут) восемь сотрудников.
фото: ГУ МЧС
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Возгорание в автомобиле «ВАЗ», зафиксированное ведомством МЧС Петербурга утром пятого февраля, привело к значительному повреждению транспортного средства.
В воскресенье, пятого февраля, служба МЧС Петербурга предупреждает жителей города о значительном похолодании и гололедице.
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