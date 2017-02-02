В Красногвардейском районе сгорел автомобиль «ВАЗ»

фото: ГУ МЧС

Возгорание в автомобиле «ВАЗ», зафиксированное ведомством МЧС Петербурга утром пятого февраля, привело к значительному повреждению транспортного средства. Пострадавших не отмечено, уточнили в ведомстве.Согласно сводке службы, возгорание произошло около 09:20, на улице Летней (дом № 26, поселок Горелово). В работах задействованы (пожар ликвидирован за шестнадцать минут) восемь сотрудников.