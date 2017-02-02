В Ленобласти задержан автовладелец с поддельными правами
В областном Тосненском районе второго февраля задержан автовладелец с поддельными правами. В полицейском ведомстве отмечают, по факту использования подложных документов инициировано уголовное разбирательство.
Согласно данным МВД Петербурга, в рамках проверки 43-летний водитель автомобиля с полуприцепом предъявил сотрудникам ГИБДД права — подлинность которых вызвала сомнения. Впоследствии установлено, водительское удостоверение фальшивое.
В отношении автовладельца избрана мера пресечения «подписка о невыезде».
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