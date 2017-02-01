Автобус и иномарка Ford столкнулись на улице Фучика

фото: МЧС Петербурга

Столкновение автобуса и иномарки Ford зафиксировано петербургской службой МЧС днем третьего февраля во Фрунзенском районе. В ведомстве уточнили, пострадавших не зарегистрировано.ГУ МЧС сообщает, дорожная авария отмечена около 13:50, на улице Фучика (дом № 15). В работах на месте аварии от службы задействованы пять специалистов.