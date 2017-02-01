Автобус и иномарка Ford столкнулись на улице Фучика
Столкновение автобуса и иномарки Ford зафиксировано петербургской службой МЧС днем третьего февраля во Фрунзенском районе. В ведомстве уточнили, пострадавших не зарегистрировано.
ГУ МЧС сообщает, дорожная авария отмечена около 13:50, на улице Фучика (дом № 15). В работах на месте аварии от службы задействованы пять специалистов.
фото: МЧС Петербурга
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Столкновение автобуса и иномарки Ford зафиксировано петербургской службой МЧС днем третьего февраля во Фрунзенском районе.
Групповая дорожная авария с участием двух маршруток и легковой иномарки, приведшая к госпитализации девяти человек, зафиксирована МЧС утром третьего февраля.
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