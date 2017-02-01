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В аварии с маршрутками на проспекте Космонавтов пострадали девять человек

В аварии с маршрутками на проспекте Космонавтов пострадали девять человек


Групповая дорожная авария с участием двух маршруток и легковой иномарки, приведшая к госпитализации девяти человек, зафиксирована МЧС утром третьего февраля. В ведомстве уточняют, участниками ДТП на проспекте Космонавтов (дом № 45) около 07:20 стали — автобусы маршрутного такси № К-171, № К-345 и автомобиль Daewoo Nexia.

Трое пострадавших по заключению медицинских специалистов находятся в тяжелом состоянии.

Следственный комитет (СК) по факту дорожного происшествия инициировал уголовное разбирательство. В отношении компаний-перевозчиков проводится проверка.
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