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В Петербурге задержан похититель топлива с автозаправки

В Петербурге задержан похититель топлива с автозаправки


Сотрудники петербургской полиции произвели задержание автовладельца, совершившего хищение топлива с заправки на улице Партизана Германа. В ведомстве уточняют, злоумышленник применил насилие в отношении сотрудника АЗС.

Согласно данным МВД, утром двадцать второго января владелец автомобиля Nissan открыто похитил двадцать литров топлива. В рамках оперативных мероприятий первого февраля в Красносельском районе задержан 56-летний грабитель.
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