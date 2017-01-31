В групповом ДТП на Новороссийской пострадали четыре автомобиля
Столкновение четырех автомобилей зафиксировано ведомством МЧС вечером второго февраля на Новороссийской улице. В ведомстве уточнили, около 16:45, неподалеку от дома № 53 участниками аварии стали — Mitsubishi Pajero, «ВАЗ 21014», Mitsubishi ASX и KIA.
Специалисты МЧС отмечают, пострадавших нет. В технических работах задействованы пять сотрудников.
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