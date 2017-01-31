В групповом ДТП на Новороссийской пострадали четыре автомобиля

Столкновение четырех автомобилей зафиксировано ведомством МЧС вечером второго февраля на Новороссийской улице. В ведомстве уточнили, около 16:45, неподалеку от дома № 53 участниками аварии стали — Mitsubishi Pajero, «ВАЗ 21014», Mitsubishi ASX и KIA.Специалисты МЧС отмечают, пострадавших нет. В технических работах задействованы пять сотрудников.В силу похолодания на дорогах Петербурга отмечается гололедица, спровоцировавшая далеко не одну групповую аварию. Будьте внимательны!