В Петербурге на парковке торгового центра похитили человека
Сотрудниками полиции Петербурга в минувший понедельник тридцатого января зафиксировано похищение человека. С заявлением о похищении мужчины на парковке торгового центра (проспект Космонавтов) выступили очевидцы происшествия.
В рамках оперативных мероприятий 22-летний пострадавший был освобожден полицейскими, четверо злоумышленников задержаны. Похищенного мужчину преступники удерживали в квартире на улице Бабушкина, требуя 200 тыс. рублей.
Пострадавший заявил, что злоумышленники предлагали ему в обмен на освобождение выплатить несуществующий долг. Следственные мероприятия по факту похищения человека продолжаются.
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