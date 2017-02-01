В Петербурге на парковке торгового центра похитили человека

Сотрудниками полиции Петербурга в минувший понедельник тридцатого января зафиксировано похищение человека. С заявлением о похищении мужчины на парковке торгового центра (проспект Космонавтов) выступили очевидцы происшествия.В рамках оперативных мероприятий 22-летний пострадавший был освобожден полицейскими, четверо злоумышленников задержаны. Похищенного мужчину преступники удерживали в квартире на улице Бабушкина, требуя 200 тыс. рублей.Пострадавший заявил, что злоумышленники предлагали ему в обмен на освобождение выплатить несуществующий долг. Следственные мероприятия по факту похищения человека продолжаются.