В ДТП на проспекте Сизова женщина на иномарке протаранила полицейский автомобиль
В Приморском районе Петербурга вечером тридцатого января зафиксирована транспортная авария с участием полицейского автомобиля. В ведомстве МВД уточняют, происшествие спровоцировала 37-летняя автовладелица на иномарке Nissan.
Следуя с нарушением правил (требование дорожного знака) женщина врезалась в автомобиль МВД, на котором работали маяки и звуковая сигнализация. Пострадавших к счастью нет. Полицейское ведомство проводит проверку.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В Приморском районе Петербурга вечером тридцатого января зафиксирована транспортная авария с участием полицейского автомобиля.
Групповая транспортная авария отмечена службой МЧС утром тридцать первого января на Кольцевой дороге (КАД).
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