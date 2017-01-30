В ДТП на проспекте Сизова женщина на иномарке протаранила полицейский автомобиль

В Приморском районе Петербурга вечером тридцатого января зафиксирована транспортная авария с участием полицейского автомобиля. В ведомстве МВД уточняют, происшествие спровоцировала 37-летняя автовладелица на иномарке Nissan.Следуя с нарушением правил (требование дорожного знака) женщина врезалась в автомобиль МВД, на котором работали маяки и звуковая сигнализация. Пострадавших к счастью нет. Полицейское ведомство проводит проверку.