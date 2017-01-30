В групповой аварии на КАД столкнулись две иномарки и «ВАЗ»
Групповая транспортная авария отмечена службой МЧС утром тридцать первого января на Кольцевой дороге (КАД). В ведомстве уточнили, около 08:20, на 83-м (внешняя сторона) км (КАД) столкнулись автомобили — Mitsubishi, «ВАЗ 2115» и Honda.
Сведения о состоянии пострадавших участников ДТП уточняются. В технических работах от службы задействована команда из пяти сотрудников.
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В Приморском районе Петербурга вечером тридцатого января зафиксирована транспортная авария с участием полицейского автомобиля.
Групповая транспортная авария отмечена службой МЧС утром тридцать первого января на Кольцевой дороге (КАД).
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