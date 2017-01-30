В Василеостровском районе утром сгорел автомобиль Volkswagen
В утренние часы тридцать первого января в Василеостровском районе ведомством МЧС зафиксирован пожар в автомобиле Volkswagen. Служба уточняет, иномарка горела на улице Наличной (дом № 40, к. 2). Пострадавших нет.
Мероприятия по ликвидации возгорания продлились пятьдесят минут. В рамках работ задействованы десять специалистов.
фото: ГУ МЧС
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