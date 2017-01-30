В Приморском районе на Маршала Новикова сгорела иномарка

фото: ГУ МЧС

Возгорание в иномарке Mercedes-Benz зафиксировано ночью тридцать первого января службой МЧС в Приморском районе. В ведомстве отмечают, пострадавших нет.Согласно данным службы, около 00:50, на улице Маршала Новикова (дом № 41) возгорание возникло в отсеке двигателя и салоне припаркованного автомобиля. Локализовать пожар команде из девяти специалистов удалось спустя двадцать две минуты.