В Приморском районе на Маршала Новикова сгорела иномарка
Возгорание в иномарке Mercedes-Benz зафиксировано ночью тридцать первого января службой МЧС в Приморском районе. В ведомстве отмечают, пострадавших нет.
Согласно данным службы, около 00:50, на улице Маршала Новикова (дом № 41) возгорание возникло в отсеке двигателя и салоне припаркованного автомобиля. Локализовать пожар команде из девяти специалистов удалось спустя двадцать две минуты.
фото: ГУ МЧС
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