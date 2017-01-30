—» Автомобильные новости » Дорожные происшествия » В Приморском районе на Маршала Новикова сгорела иномарка
Применить опции расширенного поиска



                                      


В Приморском районе на Маршала Новикова сгорела иномарка

В Приморском районе на Маршала Новикова сгорела иномарка


Возгорание в иномарке Mercedes-Benz зафиксировано ночью тридцать первого января службой МЧС в Приморском районе. В ведомстве отмечают, пострадавших нет.

Согласно данным службы, около 00:50, на улице Маршала Новикова (дом № 41) возгорание возникло в отсеке двигателя и салоне припаркованного автомобиля. Локализовать пожар команде из девяти специалистов удалось спустя двадцать две минуты.

фото: ГУ МЧС
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

добавить на Яндекс

Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:

«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
Добавление комментария
* = поля обязательны к заполнению
Подтверждение кода безопасности :

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вопрос: Ваше отношение к продукции АвтоВАЗ?
Я поклонник российского автопрома
Резко отрицательное
В последнее время наблюдается прогресс
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА
статистика ресурса