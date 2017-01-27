В Петербурге грабители с пистолетом напали на таксиста
В Петербурге двадцать девятого января сотрудниками полиции зафиксировано разбойное нападение на водителя таксомоторной компании. В результате нападения пострадавший получил ряд травм, а также лишился телефона и 3,2 тыс. рублей.
В полицейском ведомстве уточнили, злоумышленники в качестве угрозы использовали пистолет. Сотрудники МВД проводят розыскные мероприятия.
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В Петербурге двадцать девятого января сотрудниками полиции зафиксировано разбойное нападение на водителя таксомоторной компании.
С первого февраля набережная Мойки закрывается для транспорта в одном направлении.
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