В Петербурге на Митрофаньевском шоссе сгорел экскаватор
В ночные часы двадцать девятого января служба МЧС Петербурга зафиксировала возгорание в экскаваторе. В ведомстве уточняют, пострадавших в пожаре нет.
Согласно данным службы, около 01:40, на Митрофаньевском шоссе (дом № 22) горела кабина экскаватора. Работы по ликвидации (привлекались восемь специалистов) возгорания продлились сорок минут.
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В ночные часы двадцать девятого января служба МЧС Петербурга зафиксировала возгорание в экскаваторе.
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