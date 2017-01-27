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В Петербурге трое злоумышленников выкинули из иномарки «бомбилу»

В Петербурге трое злоумышленников выкинули из иномарки «бомбилу»


Очередное нападение на автовладельца, практикующего частный извоз, зафиксировано полицией Петербурга ночью двадцать седьмого января на Дунайском проспекте. В районе пересечения с проспектом Витебским, около 03:10, проезжавшие в автомобиле Mercedes-Benz в качестве пассажиров грабители под угрозами высадили 30-летнего водителя и скрылись.

Спустя два часа, отмечают в МВД, иномарка обнаружена на территории города Пушкин. Проводятся работы по розыску злоумышленников.
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