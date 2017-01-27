В Сестрорецке ранним утром сгорела иномарка Isuzu
В Сестрорецке (Курортный район Петербурга) утром двадцать восьмого января горела иномарка. В ведомстве МЧС уточняют, возгорание в автомобиле Isuzu на шоссе Приморском (дом № 272) зафиксировано около 07:45.
Пожар ликвидирован спустя пятнадцать минут, привлекались девять специалистов. Пострадавших нет.
фото: ГУ МЧС
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