В ДТП на Ириновском проспекте иномарка снесла дорожное ограждение
Столкновение автомобиля Mitsubishi Lancer с дорожным ограждением зафиксировано службой МЧС ночью двадцать восьмого января в Красногвардейском районе. Очевидцы сообщают о пострадавших. Сведения уточняются.
Согласно данным ГУ МЧС, около 01:25, на Ириновском проспекте (дом № 43) неподалеку от пересечения с проспектом Индустриальным автомобиль снес ограждение разделительной полосы. В мероприятиях на месте аварии задействована «Скорая», от службы МЧС привлекались пять сотрудников.
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Столкновение автомобиля Mitsubishi Lancer с дорожным ограждением зафиксировано службой МЧС ночью двадцать восьмого января в Красногвардейском районе.
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