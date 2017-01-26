В ДТП на Ириновском проспекте иномарка снесла дорожное ограждение

Столкновение автомобиля Mitsubishi Lancer с дорожным ограждением зафиксировано службой МЧС ночью двадцать восьмого января в Красногвардейском районе. Очевидцы сообщают о пострадавших. Сведения уточняются.Согласно данным ГУ МЧС, около 01:25, на Ириновском проспекте (дом № 43) неподалеку от пересечения с проспектом Индустриальным автомобиль снес ограждение разделительной полосы. В мероприятиях на месте аварии задействована «Скорая», от службы МЧС привлекались пять сотрудников.