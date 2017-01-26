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В Петербурге пьяного автовладельца задержали за неповиновение полиции

В Петербурге пьяного автовладельца задержали за неповиновение полиции


Сотрудники полиции Петербурга произвели задержание автовладельца, грубо нарушившего правила движения. В полицейском ведомстве уточнили, водитель вел себя крайне агрессивно.

Согласно данным МВД, двадцать седьмого января около 12:30, на проспекте Богатырском 33-летний автовладелец совершил опасный маневр торможения и поворота во двор. В ответ на замечания полицейских нарушитель ответил агрессией.

Сотрудники МВД отмечают, водитель имел признаки опьянения.
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