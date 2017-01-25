В Пушкинском районе ночью сгорела иномарка Mercedes

фото: ГУ МЧС

В ночные часы двадцать седьмого января МЧС Петербурга в Пушкинском районе зарегистрировано возгорание в иномарке Mercedes-Benz. В ведомстве сообщают, пожар отмечен около 00:10 невдалеке от дома № 13 по улице Васенко, повреждены салон и отсек двигателя.В мероприятиях задействованы девять специалистов, работы завершены за одиннадцать минут. Пострадавших нет.