В Пушкинском районе ночью сгорела иномарка Mercedes
В ночные часы двадцать седьмого января МЧС Петербурга в Пушкинском районе зарегистрировано возгорание в иномарке Mercedes-Benz. В ведомстве сообщают, пожар отмечен около 00:10 невдалеке от дома № 13 по улице Васенко, повреждены салон и отсек двигателя.
В мероприятиях задействованы девять специалистов, работы завершены за одиннадцать минут. Пострадавших нет.
фото: ГУ МЧС
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В ночные часы двадцать седьмого января МЧС Петербурга в Пушкинском районе зарегистрировано возгорание в иномарке Mercedes-Benz.
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