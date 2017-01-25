В Ленобласти пропал грузовик с 20 тоннами металлоконструкций
Сотрудники полиции Ленобласти проводят розыскные мероприятия по факту пропажи автомобиля «МАЗ», следовавшего в город Череповец с грузом металлоконструкций. С заявлением о пропаже грузовика в МВД двадцать шестого января обратился руководитель одной из петербургских коммерческих организаций.
Согласно данным полицейского ведомства, за рулем грузовика находился 43-летний мужчина. Водитель выходил на связь, заправляя автомобиль на шоссе Мурманском, после чего мобильный телефон и система «ГЛОНАС» отключились. В пункт назначения грузовик не прибыл.
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