В Ленобласти пропал грузовик с 20 тоннами металлоконструкций

Сотрудники полиции Ленобласти проводят розыскные мероприятия по факту пропажи автомобиля «МАЗ», следовавшего в город Череповец с грузом металлоконструкций. С заявлением о пропаже грузовика в МВД двадцать шестого января обратился руководитель одной из петербургских коммерческих организаций.Согласно данным полицейского ведомства, за рулем грузовика находился 43-летний мужчина. Водитель выходил на связь, заправляя автомобиль на шоссе Мурманском, после чего мобильный телефон и система «ГЛОНАС» отключились. В пункт назначения грузовик не прибыл.