В аварии на Петербургском шоссе сошлись две легковушки и маршрутка

Групповое ДТП с участием двух легковых иномарок и маршрутки зафиксировано ведомством МЧС вечером двадцать шестого января на шоссе Петербургском (Пушкинский район). Сотрудники службы уточняют, пострадавших нет.В технических работах задействована команда из пяти человек.В пятницу, двадцать седьмого января, на территории города прогнозируется плюсовая температура 0 +1 °C. Гололедица, приведшая к увеличению количества транспортных аварий в последние несколько дней, сохранится!