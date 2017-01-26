В аварии на Петербургском шоссе сошлись две легковушки и маршрутка
Групповое ДТП с участием двух легковых иномарок и маршрутки зафиксировано ведомством МЧС вечером двадцать шестого января на шоссе Петербургском (Пушкинский район). Сотрудники службы уточняют, пострадавших нет.
В технических работах задействована команда из пяти человек.
В пятницу, двадцать седьмого января, на территории города прогнозируется плюсовая температура 0 +1 °C. Гололедица, приведшая к увеличению количества транспортных аварий в последние несколько дней, сохранится!
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Групповое ДТП с участием двух легковых иномарок и маршрутки зафиксировано ведомством МЧС вечером двадцать шестого января на шоссе Петербургском (Пушкинский район).
В Петербурге до конца текущего года планируется организовать пять велодорожек.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».