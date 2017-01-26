Автомобиль «ГАЗель» горел на проспекте Энгельса

В дневные часы двадцать шестого января на проспекте Энгельса (Выборгский район) службой МЧС зафиксировано возгорание в автомобиле «ГАЗель». В ведомстве уточняют, пожар отмечен около 13:35, неподалеку от дома № 5.Огонь охватил салон и отсек двигателя, сообщают специалисты МЧС. В работах задействованы девять сотрудников, пожар ликвидирован за двадцать две минуты. Пострадавших нет.