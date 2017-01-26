Автомобиль «ГАЗель» горел на проспекте Энгельса
В дневные часы двадцать шестого января на проспекте Энгельса (Выборгский район) службой МЧС зафиксировано возгорание в автомобиле «ГАЗель». В ведомстве уточняют, пожар отмечен около 13:35, неподалеку от дома № 5.
Огонь охватил салон и отсек двигателя, сообщают специалисты МЧС. В работах задействованы девять сотрудников, пожар ликвидирован за двадцать две минуты. Пострадавших нет.
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Групповое ДТП с участием двух легковых иномарок и маршрутки зафиксировано ведомством МЧС вечером двадцать шестого января на шоссе Петербургском (Пушкинский район).
В Петербурге до конца текущего года планируется организовать пять велодорожек.
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