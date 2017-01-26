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Три иномарки не поделили проспект Александровской Фермы

Три иномарки не поделили проспект Александровской Фермы


Групповое транспортное происшествие зафиксировано ведомством МЧС днем двадцать шестого января во Фрунзенском районе. Автовладельцы Петербурга отмечают непростую дорожную ситуацию, спровоцированную гололедицей.

ГУ МЧС уточняет, около 13:15, на проспекте Александровской Фермы столкнулись автомобили — Volvo, Hyundai и Chevrolet. Госпитализация пострадавшим, к счастью — не потребовалась. В технических работах задействованы пять сотрудников.

фото: МЧС Петербурга
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