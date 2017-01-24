В Петербурге на КАД столкнулись «КамАЗ» и «Тайота»
Столкновение автомобилей «КамАЗ» и Toyota зафиксировано ведомством МЧС Петербурга вечером двадцать пятого января на Кольцевой дороге (КАД). В ведомстве уточняют, авария отмечена около 21:40, на 76-м км.
Пострадавших в транспортной аварии нет.
Служба МЧС предостерегает о сохранении неблагоприятных погодных условий, которые сохранятся и в четверг двадцать шестого января. В Петербурге отмечается значительная гололедица!
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Столкновение автомобилей «КамАЗ» и Toyota зафиксировано ведомством МЧС Петербурга вечером двадцать пятого января на Кольцевой дороге (КАД).
В минувший вторник, двадцать четвертого января, на проспекте Ветеранов сотрудниками полиции задержан нарушитель правил движения.
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