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В Петербурге у нарушителя ПДД обнаружен автомат, бита и маска

В Петербурге у нарушителя ПДД обнаружен автомат, бита и маска


В минувший вторник, двадцать четвертого января, на проспекте Ветеранов сотрудниками полиции задержан нарушитель правил движения. Водитель иномарки Volkswagen неоднократно создавал угрозу для других автовладельцев.

Впрочем, факт нарушения ПДД — померк после осмотра автомобиля нарушителя. В салоне полицейские обнаружили автомат, биту и маску (балаклава). Правда, автоматическое оружие оказалось переделано под светошумовые патроны, однако подобный набор все равно не мог не вызвать закономерный интерес у сотрудников МВД.

В полицейском ведомстве отметили, по факту происшествия ведется проверка.
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