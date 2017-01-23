В Петербурге у нарушителя ПДД обнаружен автомат, бита и маска

В минувший вторник, двадцать четвертого января, на проспекте Ветеранов сотрудниками полиции задержан нарушитель правил движения. Водитель иномарки Volkswagen неоднократно создавал угрозу для других автовладельцев.Впрочем, факт нарушения ПДД — померк после осмотра автомобиля нарушителя. В салоне полицейские обнаружили автомат, биту и маску (балаклава). Правда, автоматическое оружие оказалось переделано под светошумовые патроны, однако подобный набор все равно не мог не вызвать закономерный интерес у сотрудников МВД.В полицейском ведомстве отметили, по факту происшествия ведется проверка.