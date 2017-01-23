В Ленобласти задержаны похитители автомобильных колес

Сотрудники полиции Ленобласти (Бокситогорск) произвели задержание трех злоумышленников, похитивших в течение одного дня колеса с двух автомобилей. В ведомстве уточнили, заявление о краже поступило двадцать второго января от владельцев Volkswagen и LADA.В рамках оперативных мероприятий, инициированных по факту хищения, задержаны трое 21-летних граждан. В отношении похитителей возбуждено профильное уголовное дело.