В Ленобласти задержаны похитители автомобильных колес
Сотрудники полиции Ленобласти (Бокситогорск) произвели задержание трех злоумышленников, похитивших в течение одного дня колеса с двух автомобилей. В ведомстве уточнили, заявление о краже поступило двадцать второго января от владельцев Volkswagen и LADA.
В рамках оперативных мероприятий, инициированных по факту хищения, задержаны трое 21-летних граждан. В отношении похитителей возбуждено профильное уголовное дело.
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В минувший вторник, двадцать четвертого января, на проспекте Ветеранов сотрудниками полиции задержан нарушитель правил движения.
Сотрудники полиции Ленобласти (Бокситогорск) произвели задержание трех злоумышленников, похитивших в течение одного дня колеса с двух автомобилей.
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