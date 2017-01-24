В Петербурге грабители заставили женщину переписать на них автомобиль

В минувший понедельник, двадцать третьего января, полицейским ведомством Петербурга зафиксировано необычное происшествие. Группа грабителей из пяти человек под угрозой оружия завладела иномаркой BMW 325, однако автомобиль не был просто угнан, потерпевшую вынудили переоформить транспортное средство.Согласно данным МВД, около 14:30 на проспекте Королева (дом № 46), нападению злоумышленников подверглись 30-летняя владелица иномарки и 32-летний мужчина. Грабители сели в салон автомобиля, после чего — посредством угроз заставили женщину проследовать в коммерческую организацию на проспекте Энгельса, где пострадавшая переоформила на них свою иномарку (в документах фигурировала некая жительница города Ульяновска).Впоследствии у спутника владелицы BMW отобрали 200 тыс. рублей. Высадив обоих пострадавших из салона автомобиля, злоумышленники скрылись. МВД Петербурга ведет розыск.