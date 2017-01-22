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В МРЭО Петербурга задержана иномарка с перебитыми VIN-номерами

В МРЭО Петербурга задержана иномарка с перебитыми VIN-номерами


Сотрудники МРЭО Петербурга днем двадцать третьего января произвели задержание иномарки с перебитыми VIN-номерами. В городском полицейском ведомстве уточнили, автомобиль Nissan пригнал 25-летний мужчина, который пытался пройти процедуру регистрации.

В рамках осмотра иномарки сотрудники регистрационно-экзаменационного отдела усомнились в подлинности идентификационного номера. В результате разбирательства установлено, что автомобиль в начале ноября минувшего года был похищен в Красногвардейском районе.

МВД Петербурга проводит проверку.
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