В Кронштадте иномарка протаранила стену здания
В Кронштадте ночью двадцать третьего января иномарка протаранила стену здания. Очевидцы аварии сообщают о пострадавшем водителе. Официальные данные по ДТП устанавливаются.
ГУ МЧС Петербурга уточняет, около 04:00, на улице Восстания (дом № 1) — водитель автомобиля Citroen утратил контроль над управлением, что привело к столкновению со стеной дома. Технические работы осуществляли пять сотрудников.
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В Петербурге на протяжении минувшей недели с шестнадцатого по двадцать второе января дорожные службы вывезли более 140 тыс. кубометров снега.
В Кронштадте ночью двадцать третьего января иномарка протаранила стену здания.
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