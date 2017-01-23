В Кронштадте иномарка протаранила стену здания

В Кронштадте ночью двадцать третьего января иномарка протаранила стену здания. Очевидцы аварии сообщают о пострадавшем водителе. Официальные данные по ДТП устанавливаются.ГУ МЧС Петербурга уточняет, около 04:00, на улице Восстания (дом № 1) — водитель автомобиля Citroen утратил контроль над управлением, что привело к столкновению со стеной дома. Технические работы осуществляли пять сотрудников.