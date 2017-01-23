В Колпино сгорел грузовой автомобиль «ГАЗель»

Возгорание в грузовом автомобиле «ГАЗель» зафиксировано ведомством МЧС ночью двадцать третьего января в Колпинском районе Петербурга. Вследствие распространения огня, уточняют специалисты службы, поврежден салон.Сообщение о пожаре на улице Павловской (дом № 60) поступило в 02:24, от ведомства для ликвидации возгорания задействованы восемь сотрудников. Спустя двадцать минут работы завершены.