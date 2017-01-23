В Колпино сгорел грузовой автомобиль «ГАЗель»
Возгорание в грузовом автомобиле «ГАЗель» зафиксировано ведомством МЧС ночью двадцать третьего января в Колпинском районе Петербурга. Вследствие распространения огня, уточняют специалисты службы, поврежден салон.
Сообщение о пожаре на улице Павловской (дом № 60) поступило в 02:24, от ведомства для ликвидации возгорания задействованы восемь сотрудников. Спустя двадцать минут работы завершены.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В Петербурге на протяжении минувшей недели с шестнадцатого по двадцать второе января дорожные службы вывезли более 140 тыс. кубометров снега.
В Кронштадте ночью двадцать третьего января иномарка протаранила стену здания.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».