В ночные часы на Светлановском горел автомобиль Mercedes
Горение легковой иномарки Mercedes-Benz зафиксировано ночью двадцать третьего января на территории Калининского района. В работах по ликвидации возгорания от ведомства задействованы две единицы техники и восемь специалистов.
Возгорание отмечено около 01:20, уточняют в МЧС Петербурга. В иномарке на проспекте Светлановском (дом № 115, к. 1) горел отсек двигателя. Пожар ликвидирован за семь минут. Данные о пострадавших устанавливаются.
фото: ГУ МЧС
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