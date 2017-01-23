В ночные часы на Светлановском горел автомобиль Mercedes

фото: ГУ МЧС

Горение легковой иномарки Mercedes-Benz зафиксировано ночью двадцать третьего января на территории Калининского района. В работах по ликвидации возгорания от ведомства задействованы две единицы техники и восемь специалистов.Возгорание отмечено около 01:20, уточняют в МЧС Петербурга. В иномарке на проспекте Светлановском (дом № 115, к. 1) горел отсек двигателя. Пожар ликвидирован за семь минут. Данные о пострадавших устанавливаются.