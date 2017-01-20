В Петербурге на Ленинском проспекте сгорел троллейбус

фото: ГУ МЧС

В Красносельском районе утром двадцать второго января службой МЧС зафиксировано возгорание в троллейбусе. В ведомстве уточняют, повреждены все сгораемые части.Очевидцы сообщают об отсутствии пострадавших. Официальное заключение о причинах пожара в троллейбусе уточняется.Согласно данным ГУ МЧС, возгорание возникло около 06:00, неподалеку от дома № 88 по проспекту Ленинскому. Работы по ликвидации пожара (задействовано девять специалистов) завешены в 07:41.