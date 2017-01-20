В Петербурге на Ленинском проспекте сгорел троллейбус
В Красносельском районе утром двадцать второго января службой МЧС зафиксировано возгорание в троллейбусе. В ведомстве уточняют, повреждены все сгораемые части.
Очевидцы сообщают об отсутствии пострадавших. Официальное заключение о причинах пожара в троллейбусе уточняется.
Согласно данным ГУ МЧС, возгорание возникло около 06:00, неподалеку от дома № 88 по проспекту Ленинскому. Работы по ликвидации пожара (задействовано девять специалистов) завешены в 07:41.
фото: ГУ МЧС
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