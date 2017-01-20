—» Автомобильные новости » Дорожные происшествия » В Петербурге на Ленинском проспекте сгорел троллейбус
Применить опции расширенного поиска



                                      


В Петербурге на Ленинском проспекте сгорел троллейбус

В Петербурге на Ленинском проспекте сгорел троллейбус


В Красносельском районе утром двадцать второго января службой МЧС зафиксировано возгорание в троллейбусе. В ведомстве уточняют, повреждены все сгораемые части.

Очевидцы сообщают об отсутствии пострадавших. Официальное заключение о причинах пожара в троллейбусе уточняется.

Согласно данным ГУ МЧС, возгорание возникло около 06:00, неподалеку от дома № 88 по проспекту Ленинскому. Работы по ликвидации пожара (задействовано девять специалистов) завешены в 07:41.

фото: ГУ МЧС
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

добавить на Яндекс

Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:

«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
Добавление комментария
* = поля обязательны к заполнению
Подтверждение кода безопасности :

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вопрос: Ваше отношение к продукции АвтоВАЗ?
Я поклонник российского автопрома
Резко отрицательное
В последнее время наблюдается прогресс
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА
статистика ресурса