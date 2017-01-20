В Петербурге автосервис горел на площади 100 квадратных метров
В ночные часы двадцать второго января на Уральской улице (Василеостровский район) службой МЧС зафиксировано возгорание на территории автосервиса. Суммарно по данным ведомства огонь охватил площадь более 100 кв. м.
В 01:10 ранг пожара в доме № 17 (литера А) повышен до № 1-БИС. Работы по ликвидации возгорания, привлекалось восемь единиц техники и сорок специалистов, завершены в 02:55. Пострадавших не отмечено.
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