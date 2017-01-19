В групповом ДТП на Красносельском шоссе погиб водитель

Групповое ДТП с участием двух иномарок и отечественного автомобиля зафиксировано службой МЧС утром двадцать первого января на шоссе Красносельском. В ведомстве уточнили, около 09:30 неподалеку от дома № 16 столкнулись автомобили — Skoda, Mitsubishi и «ВАЗ-2107».Очевидцы транспортной аварии сообщают, водитель «ВАЗа» получил несовместимые с жизнью повреждения.В работах от ведомства на месте аварии задействованы пять сотрудников.