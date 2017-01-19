—» Автомобильные новости » Дорожные происшествия » В групповом ДТП на Красносельском шоссе погиб водитель
Применить опции расширенного поиска



                                      


В групповом ДТП на Красносельском шоссе погиб водитель

В групповом ДТП на Красносельском шоссе погиб водитель


Групповое ДТП с участием двух иномарок и отечественного автомобиля зафиксировано службой МЧС утром двадцать первого января на шоссе Красносельском. В ведомстве уточнили, около 09:30 неподалеку от дома № 16 столкнулись автомобили — Skoda, Mitsubishi и «ВАЗ-2107».

Очевидцы транспортной аварии сообщают, водитель «ВАЗа» получил несовместимые с жизнью повреждения.

В работах от ведомства на месте аварии задействованы пять сотрудников.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

добавить на Яндекс

Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:

«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
Добавление комментария
* = поля обязательны к заполнению
Подтверждение кода безопасности :

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вопрос: Ваше отношение к продукции АвтоВАЗ?
Я поклонник российского автопрома
Резко отрицательное
В последнее время наблюдается прогресс
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА
статистика ресурса