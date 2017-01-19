В Пушкинском районе на Фильтровском шоссе сгорел «КамАЗ»
В Пушкинском районе Петербурга утром двадцать первого января ведомством МЧС зафиксировано возгорание в грузовике «КамАЗ». Специалисты службы уточнили, огонь значительно повредил кабину и моторный отсек.
ГУ МЧС сообщает, около 08:30, на шоссе Фильтровском (дом № 3) горел грузовой автомобиль. Мероприятия по ликвидации пожара (задействовано девять специалистов) продлились более часа. Данные о пострадавших устанавливаются.
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Групповое ДТП с участием двух иномарок и отечественного автомобиля зафиксировано службой МЧС утром двадцать первого января на шоссе Красносельском.
В Пушкинском районе Петербурга утром двадцать первого января ведомством МЧС зафиксировано возгорание в грузовике «КамАЗ».
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