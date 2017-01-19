—» Автомобильные новости » Дорожные происшествия » В Пушкинском районе на Фильтровском шоссе сгорел «КамАЗ»
Применить опции расширенного поиска



                                      


В Пушкинском районе на Фильтровском шоссе сгорел «КамАЗ»

В Пушкинском районе на Фильтровском шоссе сгорел «КамАЗ»


В Пушкинском районе Петербурга утром двадцать первого января ведомством МЧС зафиксировано возгорание в грузовике «КамАЗ». Специалисты службы уточнили, огонь значительно повредил кабину и моторный отсек.

ГУ МЧС сообщает, около 08:30, на шоссе Фильтровском (дом № 3) горел грузовой автомобиль. Мероприятия по ликвидации пожара (задействовано девять специалистов) продлились более часа. Данные о пострадавших устанавливаются.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

добавить на Яндекс

Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:

«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
Добавление комментария
* = поля обязательны к заполнению
Подтверждение кода безопасности :

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вопрос: Ваше отношение к продукции АвтоВАЗ?
Я поклонник российского автопрома
Резко отрицательное
В последнее время наблюдается прогресс
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА
статистика ресурса