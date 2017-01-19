В Петербурге на Расстанной улице горел автобус
Возгорание в отсеке двигателя автобуса зафиксировано МЧС Петербурга ночью двадцать первого января во Фрунзенском районе. В ведомстве отметили, пострадавших нет.
Сообщение о пожаре на Расстанной улице (дом № 20) поступило в 01:50. В работах по ликвидации возгорания задействована команда из восьми сотрудников, мероприятия по борьбе с огнем завершены за двадцать две минуты.
фото: ГУ МЧС
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