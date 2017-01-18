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В Петербурге «бомбила» прострелил пассажиру ногу

В Петербурге «бомбила» прострелил пассажиру ногу


Сотрудниками петербургской полиции зафиксировано ранение 47-летнего мужчины, который заявил, что пострадал в ходе конфликта с водителем иномарки. Остановив автомобиль вечером восемнадцатого января на Приморском шоссе, мужчина договорился с водителем о поездке по указанному адресу, но в результате спорта о стоимости услуги владелец иномарки выстрел в пассажира из пневматического пистолета.

Согласно информации пострадавшего, во время спора водитель остановил автомобиль и вынудил пассажира покинуть салон. Оказавшись на улице, автовладелец выстрелил из пистолета, повредив мужчине стопу. Впоследствии водитель скрылся.

Пострадавший смог самостоятельно добраться до медицинского учреждения. Полицейское ведомство проводит проверку.
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